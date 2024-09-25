Россияне установили Starlink на «Шахед»

«Это средство получения обратной связи с дроном и возможностью передачи информации из него и изменение полетного задания на любом расстоянии. То есть превращение «Шахеда» в разведывательное средство», – констатирует Defence Express.

Издание также пишет, что такая связь может быть необходима россиянам для того, чтобы передавать собранную радиотехническими средствами информацию, например, о позициях украинского ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами, изображения. При этом в режиме, который вряд ли возможно зафиксировать.