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Россияне установили Starlink на «Шахед»

Defense Express
23:20 457

Российские военные установили системы Starlink от SpaceX на свои беспилотники «Шахед-136», сообщает Defence Express.

По информации издания, во время сегодняшней ночной атаки ВСУ уничтожили российский «Шахед-136», оснащенный спутниковой связью Starlink.

«Это средство получения обратной связи с дроном и возможностью передачи информации из него и изменение полетного задания на любом расстоянии. То есть превращение «Шахеда» в разведывательное средство», – констатирует Defence Express.

Издание также пишет, что такая связь может быть необходима россиянам для того, чтобы передавать собранную радиотехническими средствами информацию, например, о позициях украинского ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами, изображения. При этом в режиме, который вряд ли возможно зафиксировать.

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