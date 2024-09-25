У Запада не осталось оружия для Украины

После 2,5 лет войны в Украине у стран Запада почти ничего не осталось на складах, что можно было бы передать Киеву. Об этом на недавнем съезде правящей партии заявил государственный секретарь по вопросам вооруженных сил Министерства обороны Великобритании Люк Поллард. Слова его приводит The Times.

«…Нам нужно не только пополнить наши запасы, нам нужны надежные поставки, чтобы отправить в Украину для продолжения борьбы», - заявил он, комментируя необходимость увеличения производства нового оружия.

Поллард сказал, что поставлять Украине как можно больше оружия было «абсолютно правильно», добавив: «Для этого мы исчерпали собственные запасы».

Джон Гили, министр обороны, предположил, что у Украины также заканчиваются войска, которые можно отправить на запад для обучения.

В отчете Государственного контрольно-ревизионного управления в этом месяце было отмечено, что британские военные запасы настолько исхудали, что правительство было вынуждено сократить пожертвования Украине в середине прошлого года. Министерство обороны «резко сократило» передачу военной техники Киеву в середине 2023 года после того, как пришло к выводу, что дальнейшая передача летальной помощи создаст «неприемлемые риски для военной готовности Великобритании».