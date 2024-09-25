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У Зеленского отреагировали на заявления Путина

25 сентября 2024, 23:51 1169

В Офисе президента Украины назвали «шантажом» заявления президента РФ Владимира Путина о расширении российской доктрины ядерного сдерживания.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, «кроме ядерного шантажа в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в новой ядерной стратегии России будет прописана и новая возможность применения ядерного оружия. По его словам, критическая угроза суверенитету России, созданная обычным оружием, станет основанием для ядерного ответа. Также Путин сказал, что достоверная информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения, а также БПЛА «повлечет ядерный ответ». Кроме того, по словам президента, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси.

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