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Следователи в недоумении: Павел Дуров раскрыл «годовой заработок»

25 сентября 2024, 23:59 1298

Основатель Telegram Павел Дуров (Forbes оценивает его состояние в $15,5 млрд) на допросе после задержания во Франции говорил следователям, что его годовой заработок составляет один дирхам ОАЭ, пишет Le Monde. 

Дирхам — денежная единица ОАЭ, где в последние годы жил Дуров. Один дирхам примерно соответствует 25 рублям или 27 центам.

Как передает Le Monde, ответ Павла Дурова о его заработке оставил следователей в недоумении.

Газета также пишет, что изначально прокуратура Парижа просила установить для предпринимателя залог в размере €20 млн, но суд снизил сумму до €5 млн. Le Monde отмечает, что сумма залога кажется очень низкой — особенно на фоне информации о том, что в 2023 году Дуров предложил 8,5 миллиона евро за эксклюзивный автомобильный номер на благотворительном аукционе в Дубае. 

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа в конце августа. Его обвинили в преступлениях, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов. Расследование в отношении Дурова, как сообщало Politico, началось после того, как руководство Telegram не ответило на запрос французских властей по делу о сексуализированном насилии в отношении детей. Через несколько дней после задержания Дурова отпустили под залог с обязательством отмечаться в полиции.

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