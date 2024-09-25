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В НАТО готовятся к Третьей мировой

00:14 925

В НАТО разрабатывают план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией, сообщил генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава командования по логистике альянса.

По его словам, которые приводит Daily Mail, такая война, вероятнее всего, развернется на «обширном поле боя» и приведет к серьезным потерям для НАТО.

Зольфранк подчеркнул, что из-за серьезных возможностей российских ВКС воздушная эвакуация раненых может быть слишком опасной, поэтому для этих целей лучше использовать «санитарные поезда»: «Задачей станет обеспечение оперативной и качественной помощи большому числу пострадавших в наихудшем случае».

Генерал также отметил, что странам НАТО необходимо унифицировать медицинские правила. Одним из решений может стать создание «военно-медицинского Шенгена», который обеспечит свободное перемещение сильнодействующих препаратов, включая обезболивающие, которые критически важны при тяжелых ранениях.

The Moscow Times напоминает, что планирование медицинской эвакуации — лишь один элемент подготовки НАТО к возможной войне с Россией. В рамках этих усилий с 22 января по 31 мая 2024 года состоялись крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник-2024»). В них приняли участие свыше 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы, более 80 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 1,1 тысячи боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты. Эти маневры были частью подготовки к возможной российской агрессии и охватили страны всей Европы, включая Великобританию, Германию, Венгрию, Грецию, Польшу, Финляндию, Швецию и другие.

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