В Госдепе довольны ролью Азербайджана

Азербайджан играет очень важную роль, принимая COP29 в нынешнем году, сказал АзерТАдж помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

Представитель Госдепа сообщил, что в среду встретился с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым и исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

«Мухтар Бабаев предоставил достаточно обширную и конструктивную информацию о проделанной работе, отметил важность COP29 в деле ускорения нашей совместной работы по энергетическому переходу. Азербайджан, как и США, является крупным производителем нефти и газа. Мы должны работать сообща, чтобы выполнить обещания, которые дали относительно сокращения выбросов углекислого газа, определить технологии, которые позволят сделать это быстрее. Как отметил президент Ильхам Алиев, мы должны расширить масштабы солнечной и ветровой энергетики. Баку – город ветров. Таким образом, мы довольны существующим потенциалом партнерства и всеми возможностями, которые можем реализовать совместными усилиями. Мы довольны ролью, которую Азербайджан играет в качестве поставщика энергии для Турции и затем для Европы», - сказал представитель Госдепартамента.