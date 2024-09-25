Пашинян увидел «историческую возможность» установить мир с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 25 сентября, провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно сообщению, премьеры обменялись мнениями о последних развитиях в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По словам Пашиняна, у Армении есть «четкая политическая воля» подписать мирный договор с Азербайджаном, и теперь есть «историческая возможность» установить мир в регионе.