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Трамп обрушился с критикой на Зеленского

00:45 681

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться, Зеленскому», — цитирует республиканца агентство AFP.

«Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он уезжал с 60 млрд долларов», — заявил Трамп, саркастически назвав Зеленского «наверное, величайшим продавцом на Земле».

Трамп также обвинил Владимира Зеленского в «грязных выпадах» в его сторону: «Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня».

При этом Трамп не уточнил, что конкретно имеет в виду.

Он также обвинил президента Джо Байдена и свою оппонентку на выборах Камалу Харрис в том, что они выделяют миллиарды долларов Зеленскому, который «отказывается» идти на «сделку».

BBC отмечает, что названная Трампом цифра в 60 млрд долларов примерно совпадает с бюджетом, одобренным Конгрессом в апреле на цели, прямо или косвенно связанные с поддержкой Украины. Но лишь малая часть из них приходилась на прямую военную помощь Киеву.

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