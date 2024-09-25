Экс-сотрудник Минобразования: «Меня задержали? Где я? В СГБ!»

На состоявшемся накануне судебном заседании Наджафов заявил, что у него «высшее образование, окончил Экономический университет. До задержания работал в канцелярии Министерства науки и образования».

Как сообщает haqqin.az, из материалов уголовного дела известно, что 38-летний Наджафов был задержан в сентябре 2023 года во время спецоперации Службы Государственной Безопасности (СГБ).

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айтен Алиевой рассматривается уголовное дело Эльшaна Наджафова, обвиняемого в подготовке террористического акта.

По словам подсудимого, его задержали по дороге на работу: «Когда выходил из машины, меня задержали и куда-то увезли. Начали допрашивать. Когда я спросил, где нахожусь, ответили — в административном здании СГБ».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Наджафов сообщил, что знаком с Рагимом Алиевым, проживающим за границей, через YouTube: «Я отправил ему голосовое сообщение в Telegram по поводу точности информации из книги «Мемуары мистера Хемфера — признания английского шпиона». Спросил, соответствуют ли приведенные в ней факты действительности. Прозвище Рагима Алиева было «Риза Казими». Я смотрел его видеоролики. Номер телефона взял оттуда».

Гособвинитель также спросил у подсудимого, кому принадлежит профиль в соцсетях под названием «Али Зульфугар». Наджафов признал, что это его профиль. На этой странице были опубликованы материалы, призывающие к насильственному захвату власти и изменению Конституции.

На вопрос государственного обвинителя о том, что он может сказать по поводу подготовки покушения на государственных деятелей, Наджафов ответил, что у него не было подобных намерений.

Далее Наджафов отвечал на вопросы своего адвоката Джавада Джавадова.

Отвечая на вопросы защитника, Наджафов рассказал, что однажды спрашивал у Рагима Алиева, является ли по шариату покушение на конкретного государственного деятеля дозволенным или запретным: «Я отправил сообщение с вопросом: разрешено ли по шариату убивать государственных деятелей или это грех? Позже я удалил этот вопрос».

Согласно материалам дела, Наджафов дважды в разное время осуществлял слежку за посольством иностранного государства в Азербайджане. Отвечая на вопросы адвоката по этому поводу, обвиняемый заявил: «Возможно, я просто остановился на светофоре, проезжая мимо на машине».

В предъявленном Наджафову обвинении указано, что он, действуя в сговоре с другим гражданином Азербайджана, проживающим за рубежом, совершал подготовительные действия с целью теракта против иностранных госчиновников во время их пребывания в Азербайджане, а также в отношении государственных и общественных деятелей Азербайджана.

Судя по представленным гособвинением материалам дела, имеются аудиозаписи, свидетельствующие о решимости обвиняемого лица cовершить противоправные действия вместе с лицом, с которым он находился в сговоре.

Поскольку Наджафов был внезапно разоблачен и задержан сотрудниками СГБ, он не смог осуществить вышеуказанные террористические действия. Ему были предъявлены обвинения по статьям 28, 277 (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) и другим статьям Уголовного кодекса.

Судебный процесс продолжится 3 октября.