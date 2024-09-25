Азербайджан модернизировал танки T-72 по израильской технологии

На международной выставке ADEX 2024 в Баку Азербайджан продемонстрировал собственную модернизацию танков Т-72, которые оснастили израильскими электронными компонентами. На фотографию машин обратили внимание зарубежные наблюдатели и СМИ. Танки получили блоки динамической защиты «Контакт-1» и «Контакт-5», которыми прикрыли ослабленные зоны башни и корпуса. Защиту кормы обеспечивают решетчатые экраны, а крыша башни получила «мангал» - конструкцию для защиты верхней полусферы машины от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов. Также в конструкцию азербайджанских Т-72 интегрировали современные системы прицеливания и управления огнем.

Какой-либо информации по внутренней модернизации танка не представлено, кроме того, что в данной конфигурации Т-72 получил электронику израильского производства. Предположительно, речь идет о компании Elbit systems, которая специализируется на подобных решениях и ранее сотрудничала с Азербайджаном в этой области. К тому же на танк установлены современные системы управления огнем и прицеливания, возможно, что тоже израильские. Снаружи модернизированный танк усилили динамической защитой, решетчатыми экранами и установили так называемый «мангал» для защиты верхней сферы башни от беспилотников. Улучшения явно сделаны с учетом опыта войны в Украине. «Тактическое бревно идеально отшкурено», — уточняет Телеграм-канал "Воевода".

Это не первая модернизация танков Т-72, проведенная Азербайджаном. Еще в 2013 году сообщалось о том, что Азербайджан проапгрейдил танки Т-72, которые получили обозначение Aslan («Лев»). Проект был разработан израильской компанией Elbit Systems совместно с представителями азербайджанской оборонной промышленности. Модернизированные Т-72 Aslan получили новую систему управления огнем, позволяющую получать информацию о поле боя, а также вести огонь управляемыми ракетами. Механик-водитель и оператор-наводчик получили тепловизионные камеры. Танк способен вести огонь в любых метеоусловиях и в ночное время суток. Установлена система навигации, а также система «свой-чужой». Стоит отметить, что после 44-дневной войны в Карабахе в мире начались широкие дискуссии о роли танков в будущих конфликтах. Это связано с тем, что армия Азербайджана с помощью различных типов беспилотных боевых систем нанесла сокрушительные удары по танкам и другой бронетехнике армянской армии, серьезно изменив ход войны. В результате многие страны, включая Россию, срочно начали искать решения для защиты танков от ударов дронов.