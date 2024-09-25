Трамп разбушевался: пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана за угрозы Соединенным Штатам. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в рамках избирательной кампании.

«Если я буду президентом, я хочу сообщить угрожающим [США] странам, в данном случае Ирану, что... мы разнесем ваши крупнейшие города и саму страну вдребезги», – сказал он.

25 сентября республиканец в своей соцсети Truth Social заявил, что Иран якобы создает угрозу для его жизни. Он сообщил, что сейчас «окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было».