USD 1.7000
EUR 1.9033
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Новость дня
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

США готовят для Украины помощь на 8 миллиардов

01:24 154

США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов. Это должно произойти в четверг, 26 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября – конца федерального финансового года, когда истекает срок действия полномочий», – говорится в сообщении.

Кроме того, в четверг США также планируют объявить о помощи на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках программы военной помощи Украине, которая позволяет администрации закупать оружие у компаний, а не изымать его из запасов США.

Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой продлить действие президентских полномочий по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 2025 года, чтобы сделать доступными для Украины около 5,8 млрд долларов после завершения финансового года 30 сентября.

Азербайджан модернизировал танки T-72 по израильской технологии
Азербайджан модернизировал танки T-72 по израильской технологии мы это заметили
01:03 845
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
25 сентября 2024, 18:53 3486
Кто ж его посадит, он же доллар?!
Кто ж его посадит, он же доллар?! новый мир – старые порядки
25 сентября 2024, 16:09 5015
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
25 сентября 2024, 21:21 3444
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
25 сентября 2024, 20:35 4722
«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию
«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию
25 сентября 2024, 22:55 2524
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа война миров, все еще актуально
25 сентября 2024, 15:00 8068
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
25 сентября 2024, 21:05 5859
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор; все еще актуально
25 сентября 2024, 14:11 5549
Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат
Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат видео
25 сентября 2024, 22:34 1971
Гурбан Гурбанов о матче с «Тоттенхэмом» и поражении со счетом 2:9
Гурбан Гурбанов о матче с «Тоттенхэмом» и поражении со счетом 2:9
25 сентября 2024, 22:21 4075

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан модернизировал танки T-72 по израильской технологии
Азербайджан модернизировал танки T-72 по израильской технологии мы это заметили
01:03 845
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
25 сентября 2024, 18:53 3486
Кто ж его посадит, он же доллар?!
Кто ж его посадит, он же доллар?! новый мир – старые порядки
25 сентября 2024, 16:09 5015
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
25 сентября 2024, 21:21 3444
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
25 сентября 2024, 20:35 4722
«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию
«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию
25 сентября 2024, 22:55 2524
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа война миров, все еще актуально
25 сентября 2024, 15:00 8068
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
25 сентября 2024, 21:05 5859
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор; все еще актуально
25 сентября 2024, 14:11 5549
Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат
Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат видео
25 сентября 2024, 22:34 1971
Гурбан Гурбанов о матче с «Тоттенхэмом» и поражении со счетом 2:9
Гурбан Гурбанов о матче с «Тоттенхэмом» и поражении со счетом 2:9
25 сентября 2024, 22:21 4075
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться