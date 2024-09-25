США готовят для Украины помощь на 8 миллиардов

США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов. Это должно произойти в четверг, 26 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября – конца федерального финансового года, когда истекает срок действия полномочий», – говорится в сообщении.

Кроме того, в четверг США также планируют объявить о помощи на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках программы военной помощи Украине, которая позволяет администрации закупать оружие у компаний, а не изымать его из запасов США.

Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой продлить действие президентских полномочий по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 2025 года, чтобы сделать доступными для Украины около 5,8 млрд долларов после завершения финансового года 30 сентября.