Вражда между Ираном и «Талибаном»

Тегеран завершил возведение очередного 10-километрового участка стены на границе с Афганистаном. В ближайшем будущем будут построены еще 64 км. Иранские власти также объявили, что нелегальные афганские мигранты должны до 20 марта будущего года покинуть республику. В отношениях между Тегераном и «Талибаном» бывало всякое. Откровенная вражда, когда они в первый раз пришли к власти; тесное партнерство, когда Афганистан был оккупирован американцами; эйфория, когда они пришли к власти во второй раз в 2021 году, и надежды на партнерство; разочарование, когда талибы отказались быть младшими партнерами Ирана; и опять враждебность. А заложниками всех этих игр остаются афганские беженцы в Иране.

По информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Иране сейчас проживают почти 4,5 миллиона афганцев. Тегеран не приводит официальных данных о количестве афганских иммигрантов, но член парламента Абольфазл Тораби оценивает их число «от шести до семи миллионов». Около двух миллионов из них бежали туда после прихода к власти талибов летом 2021 года. И только около 50 000 человек из этого числа получили в Иране статус беженцев. До недавнего времени отношение к ним было вполне лояльным. Конечно, не без проблем, но они имели возможность окупать землю, поступать в высшие учебные заведения и иметь доступ к медицинским услугам. В 2015 году Верховный лидер Али Хаменеи издал указ, согласно которому все афганские дети, как те, у кого есть законные условия для пребывания в Иране, так и те, у кого нет юридического документа для пребывания в Иране, должны быть зачислены в государственные школы.

Причем, несмотря на все проблемы и сложности, Иран предоставлял тем афганцам, кто прибыл на его территорию, достаточно комфортные условия. Работу, более свободные нравы, права женщин и возможность девочкам получать образование. А уж если афганец-шиит вербовался в отряды иранских прокси в Сирию – то перед ним вообще открывались все дороги, деньги, уважение, льготы… А потом начались проблемы, связанные со ссорой между Ираном и талибами из-за трансграничных водных ресурсов и их отказом следовать советам из Тегерана. Обострился и финансовый вопрос – Иран вполне справедливо требовал от международных организаций увеличения компенсаций собственных расходов на содержание беженцев. Но всякий раз эти требования откровенно игнорировались, что вызывало все больше дискуссий в иранских элитах: «А не слишком ли много тратим на благотворительность для иностранных граждан?» Добавилась и еще одна проблема. «Вилаят Хорасан» стало активно засылать своих боевиков в соседний Иран. Которые за последние три года совершили там несколько кровавых терактов, самый крупный из которых произошел в начале января 2024 года, когда в результате двух взрывов в городе Керман погибли 95 человек. А по всему шиитскому Ирану стали возникать подпольные ячейки суннитских экстремистов из «Вилаята Хорасан», для которых иранские шииты – «законная цель».