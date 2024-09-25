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Лига Европы: «Лацио» лидирует, «Галатасарай» победил, «Карабах» на 13-м месте

Турнирная таблица
Отдел спорта
01:28 191

Уже сегодня футбольный клуб «Карабах» проведет первый матч в основной стадии Лиги Европы, которая, как и два других еврокубковых турнира, проводится с этого сезона по совершенно новой системе.

В 23:00 по бакинскому времени в Лондоне «Карабах» выйдет на игру с местным «Тоттенхэм Хотспур».

В 1-м туре будет сыграно 18 матчей. Первые девять игр состоялись в среду.

Вот их результаты:

«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) - «Эльфсборг» (Швеция) - 3:2

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Порту» (Португалия) - 3:2

«Андерлехт» (Бельгия) - «Ференцварош» (Венгрия) - 2:1

«Динамо» (Киев, Украина) - «Лацио» (Италия) - 0:3

«Мидтьюлланд» (Дания) - «Хоффенхайм» (Германия) - 1:1

«Галатасарай» (Турция) - ПАОК (Греция) - 3:1

«Лудогорец» (Болгария) - «Славия» (Чехия) - 0:2

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Твенте» (Нидерланды) - 1:1

«Ницца» (Франция) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 1:1.

Таким образом, «Лацио» благодаря победе со счетом 3:0 стал лидером турнира. На 2-м месте «Галатасарай», который обыграл дома - 3:1. 

«Карабах» пока делит 13-ю ступень. Но это, конечно, формальная позиция.

Стоит обратить внимание и на матчи с участием будущих соперников «Карабаха». Норвежский «Буде-Глимт», с которым чемпион Азербайджана сыграет в 4-м туре 7 ноября в гостях, неожиданно обыграл дома маститый «Порту» - 3:2. А шведский «Эльфсборг», который примет «Карабах» 12 декабря, достойно боролся в Алкмааре - 2:3.

В четверг, помимо матча «Тоттенхэм» - «Карабах», состоятся следующие игры:

«Фенербахче» (Турция) - «Юнион» (Бельгия)

«Мальме» (Швеция) - «Рейнджерс» (Шотландия)

«Аякс» (Нидерланды) - «Бешикташ» (Турция)

«Айнтрахт» (Германия) - «Виктория» (Чехия)

ФКСБ (Румыния) - РФШ (Латвия)

«Лион» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция)

«Рома» (Италия) - «Атлетик» (Испания)

«Брага» (Португалия) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).

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