Лига Европы: «Лацио» лидирует, «Галатасарай» победил, «Карабах» на 13-м месте

Уже сегодня футбольный клуб « Карабах » проведет первый матч в основной стадии Лиги Европы, которая, как и два других еврокубковых турнира, проводится с этого сезона по совершенно новой системе.

В 23:00 по бакинскому времени в Лондоне «Карабах» выйдет на игру с местным «Тоттенхэм Хотспур».

В 1-м туре будет сыграно 18 матчей. Первые девять игр состоялись в среду.

Вот их результаты:

«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) - «Эльфсборг» (Швеция) - 3:2

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Порту» (Португалия) - 3:2

«Андерлехт» (Бельгия) - «Ференцварош» (Венгрия) - 2:1

«Динамо» (Киев, Украина) - «Лацио» (Италия) - 0:3

«Мидтьюлланд» (Дания) - «Хоффенхайм» (Германия) - 1:1

«Галатасарай» (Турция) - ПАОК (Греция) - 3:1

«Лудогорец» (Болгария) - «Славия» (Чехия) - 0:2

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Твенте» (Нидерланды) - 1:1

«Ницца» (Франция) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 1:1.

Таким образом, «Лацио» благодаря победе со счетом 3:0 стал лидером турнира. На 2-м месте «Галатасарай», который обыграл дома - 3:1.