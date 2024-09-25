Британский премьер заявил в ООН: У России 600 тысяч убитых и раненых на войне

За два с половиной года войны в Украине Россия потеряла «600 тыс. российских солдат убитыми и ранеными». Такую цифру привел премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН.

BBC напоминает, что сходные оценки звучали на Западе в последние недели. Британская военная разведка в нескольких постах называла цифру в 610 тыс. погибших и раненых, обозначая этот вывод как «вероятный» (от 55 до 75%). Источники Wall Street Journal в западных разведках 17 сентября говорили о 600 тыс. убитых и раненых.

Стармер сказал, что россиянам должно быть стыдно даже «показывать свое лицо в штаб-квартире ООН». «Устав ООН, который вы, заседая здесь, должны отстаивать, говорит о человеческом достоинстве — а не о том, чтобы обращаться со своими гражданами как с кусками мяса, бросаемыми в мясорубку», — сказал Стармер, обращаясь к российским представителям.

Агентство PA пишет, что заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в этот момент смотрел в экран телефона.