Республиканцы в ярости и требуют от Зеленского уволить посла Украины в США

Фотокопию письма Джонсон обнародовал на официальном сайте спикера, а также в собственном X.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал письмо в адрес президента Владимира Зеленского с требованиями об увольнении посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

«Уважаемый президент Зеленский, я требую, чтобы Вы немедленно уволили Посла Украины в США Оксану Маркарову», – говорится в документе.

«Посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американский производственный объект в ключевом штате, который возглавлял ведущий соратник Камалы Харрис. (На этом мероприятии) не было ни одного республиканца, потому что – намеренно – туда не пригласили ни одного республиканца. Эта поездка была, очевидно, партийным мероприятием, призванным помочь демократам, и, безусловно, стала вмешательством (украинской стороны) в избирательный процесс», – говорится в письме Джонсона.

Спикер подчеркнул, что отныне «республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США», и повторил требование к Зеленскому о том, что посол Украины «должна быть немедленно уволена с должности».

Джонсон также возмутился из-за того, что «кандидаты во главе президентского списка Республиканской партии становятся мишенью для нападок в медиа со стороны должностных лиц вашего (украинского) правительства». Он не уточнил, о чем идет речь.

В завершение письма Джонсон подчеркнул, что рассчитывает на немедленные действия президента Зеленского.

Посольство Украины в Вашингтоне пока никак не комментировало произошедшее, сообщило Reuters. Некоторые республиканцы были в ярости из-за визита Владимира Зеленского ранее на этой неделе на завод по производству боеприпасов в родном городе президента Джо Байдена Скрантоне, штат Пенсильвания. Это один из колеблющихся штатов, которые считаются решающими для победы на президентских выборах 5 ноября.