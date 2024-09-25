USD 1.7000
EUR 1.9033
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Новость дня
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Трамп наезжает на Украину: «Абсолютно уничтожена», «миллионы людей» мертвы

02:15 614

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине произнес речь о состоянии дел в Украине.

«Украинская правда» заявляет, что Трамп манипулировал фактами о войне в Украине.

Так, Трамп некорректно указал продолжительность полномасштабного вторжения России и сильно превысил число погибших. Трамп сказал, что после «трех лет ужасных боевых действий» Украина «абсолютно уничтожена», а «миллионы и миллионы людей» мертвы.

Он также заявил, что все «тысячелетние города», кроме Киева, уничтожены. «Те невероятные здания с золотыми башнями снесены. Вы больше никогда не увидите такого города или городка. Они никогда не будут воссозданы. Они все уничтожены, кроме Киева. Вы никогда не сможете восстановить города и городки такими, как они были. Им были тысячи лет. Только подумайте. Три года назад у вас была прекрасная цивилизация. Жили миллионы людей, которые сейчас больше не с нами», – сказал Трамп.

Он заявил, что большей части страны нет, а потом сказал, что Украины как таковой уже не существует: «Украины нет. Это больше не Украина».

Трамп заявил, что на восстановление разрушенного в Украине уйдут «сотни лет», затем отметил, что восстановить страну будет вообще невозможно: «Денег на ее восстановление не хватит, даже если весь мир соберется вместе».

Он обвинил во всем этом Джо Байдена и Камалу Харрис, которые «не будут довольны, пока не отправят на войну американских детей». «Мамы и папы Америки не хотят, чтобы их дети воевали с Украиной и Россией, и мы не позволим, чтобы наши солдаты погибали за океаном», – заявил Дональд Трамп. В случае победы на выборах Камалы Харрис «еще больше людей умрут и больше городов упадут», сказал он.

Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
25 сентября 2024, 21:05 6263
«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию
«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию
25 сентября 2024, 22:55 2905
Вражда между Ираном и «Талибаном»
Вражда между Ираном и «Талибаном» горячая тема
01:20 847
Трамп наезжает на Украину: «Абсолютно уничтожена», «миллионы людей» мертвы
Трамп наезжает на Украину: «Абсолютно уничтожена», «миллионы людей» мертвы
02:15 615
Азербайджан модернизировал танки T-72 по израильской технологии
Азербайджан модернизировал танки T-72 по израильской технологии мы это заметили
01:03 1739
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
25 сентября 2024, 18:53 3652
Кто ж его посадит, он же доллар?!
Кто ж его посадит, он же доллар?! новый мир – старые порядки
25 сентября 2024, 16:09 5169
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
25 сентября 2024, 21:21 3737
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
25 сентября 2024, 20:35 4980
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа война миров, все еще актуально
25 сентября 2024, 15:00 8251
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор; все еще актуально
25 сентября 2024, 14:11 5649

ЭТО ВАЖНО

Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
25 сентября 2024, 21:05 6263
«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию
«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию
25 сентября 2024, 22:55 2905
Вражда между Ираном и «Талибаном»
Вражда между Ираном и «Талибаном» горячая тема
01:20 847
Трамп наезжает на Украину: «Абсолютно уничтожена», «миллионы людей» мертвы
Трамп наезжает на Украину: «Абсолютно уничтожена», «миллионы людей» мертвы
02:15 615
Азербайджан модернизировал танки T-72 по израильской технологии
Азербайджан модернизировал танки T-72 по израильской технологии мы это заметили
01:03 1739
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
25 сентября 2024, 18:53 3652
Кто ж его посадит, он же доллар?!
Кто ж его посадит, он же доллар?! новый мир – старые порядки
25 сентября 2024, 16:09 5169
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
25 сентября 2024, 21:21 3737
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
25 сентября 2024, 20:35 4980
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа война миров, все еще актуально
25 сентября 2024, 15:00 8251
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор; все еще актуально
25 сентября 2024, 14:11 5649
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться