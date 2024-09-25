Трамп наезжает на Украину: «Абсолютно уничтожена», «миллионы людей» мертвы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине произнес речь о состоянии дел в Украине.

Так, Трамп некорректно указал продолжительность полномасштабного вторжения России и сильно превысил число погибших. Трамп сказал, что после «трех лет ужасных боевых действий» Украина «абсолютно уничтожена», а «миллионы и миллионы людей» мертвы.

Он также заявил, что все «тысячелетние города», кроме Киева, уничтожены. «Те невероятные здания с золотыми башнями снесены. Вы больше никогда не увидите такого города или городка. Они никогда не будут воссозданы. Они все уничтожены, кроме Киева. Вы никогда не сможете восстановить города и городки такими, как они были. Им были тысячи лет. Только подумайте. Три года назад у вас была прекрасная цивилизация. Жили миллионы людей, которые сейчас больше не с нами», – сказал Трамп.

Он заявил, что большей части страны нет, а потом сказал, что Украины как таковой уже не существует: «Украины нет. Это больше не Украина».

Трамп заявил, что на восстановление разрушенного в Украине уйдут «сотни лет», затем отметил, что восстановить страну будет вообще невозможно: «Денег на ее восстановление не хватит, даже если весь мир соберется вместе».

Он обвинил во всем этом Джо Байдена и Камалу Харрис, которые «не будут довольны, пока не отправят на войну американских детей». «Мамы и папы Америки не хотят, чтобы их дети воевали с Украиной и Россией, и мы не позволим, чтобы наши солдаты погибали за океаном», – заявил Дональд Трамп. В случае победы на выборах Камалы Харрис «еще больше людей умрут и больше городов упадут», сказал он.