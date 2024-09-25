«План победы» Зеленского не впечатлил американцев

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план президента Украины Владимира Зеленского о победе в войне с Россией не имеет всеобъемлющей стратегии и является «чуть больше, чем переупакованной просьбой» о предоставлении большего количества оружия и снятия ограничений на ракеты дальнего радиуса действия. Об этом со ссылкой на заявления американских чиновников пишет The Wall Street Journal.

В течение нескольких месяцев президент Украины называл этот план основой для победы над Россией, и он намерен проинформировать президента США Джо Байдена о нем во время встречи на высоком уровне в Белом доме. Тогда администрация Байдена впервые услышит этот план в полном объеме. Но высокопоставленные американские и европейские чиновники, знакомые с общими очертаниями этого плана, говорят, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в условиях, когда российские войска медленно, но уверенно одерживают победы на поле боя.

«Я не впечатлен, там не так много нового», – сказал один из высокопоставленных чиновников.

Центральным элементом плана является то, что США должны дать Украине зеленый свет на использование оружия так, как Киев считает нужным, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Wall Street Journal. По его словам, без таких полномочий предложения Украины в конечном итоге будут «менее актуальными», и есть опасения, что Киев не сможет противостоять продолжающимся российским нападениям.

США до сих пор не одобряют просьбу Украины снять ограничения на использование ракет дальнего действия из-за опасений эскалации конфликта. Эту позицию занимает и канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что не поддержит снятие ограничений, поскольку это «несовместимо с его убеждениями». В то же время ряд европейских лидеров, в частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, настаивает на том, что Украина должна иметь право использовать это оружие для ударов вглубь РФ, чтобы защитить свою территорию.

В своем выступлении в ООН в среду Зеленский предупредил о будущих угрозах со стороны России относительно ударов по энергетической инфраструктуре и АЭС Украины, но не говорил ни о каких деталях мирного плана и не делал запросов, связанных с вооружением.

В то же время за кулисами президент Украины выдвинул более радикальные требования, надеясь получить от США и союзников полную поддержку в военном вопросе, отмечают американские и европейские источники.

По мнению представителей администрации Байдена, наиболее подробно разработанной частью украинского плана есть запросы относительно оружия. Остальные ключевые элементы, касающиеся политических реформ и экономики, остаются менее конкретными.