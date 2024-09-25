С внеклассными занятиями Tredu забудьте о времени, потерянном в пробках!

Именно для решения этих проблем создана платформа Tredu. Это уникальное приложение, которое дает возможность вашему ребенку легко посещать внеклассные кружки прямо в школе. Основное преимущество платформы — это широкая сеть партнеров, благодаря чему популярные курсы теперь доступны в школах. Ваш ребенок сможет посещать занятия как до уроков, так и после них, что экономит время родителей и повышает безопасность детей.

Всем известно, что внеклассные занятия играют важную роль в развитии ребенка. В учебных заведениях Азербайджана представлено множество кружков по различным направлениям, однако родители часто сталкиваются с проблемами при записи детей на эти занятия. Основные сложности включают проведение занятий в разное время, нахождение кружков в различных районах города и длительное время, потраченное на дорогу в пробках.

На платформе Tredu доступны кружки по шахматам, программированию, робототехнике, футболу, баскетболу, рисованию и многим другим направлениям. Зарегистрироваться на занятия можно через приложение, а сами занятия проводятся непосредственно в школах. Родители могут также следить за успехами своих детей через приложение.

На протяжении своей деятельности Tredu предлагает внеклассные занятия для сотен школьников в государственных школах и LANDAU School.

Генеральный директор платформы Тогрул Исмаилов отмечает: «Мы активно развиваем Tredu, и наша партнерская сеть постоянно расширяется. Среди наших партнеров — шахматная школа Məmmədyarovlar, Galatasaray, Div Academy и более 60 других компаний. В этом месяце мы начинаем работу более чем в 50 государственных и частных школах Баку».

Приложение Tredu доступно для скачивания в Google Play Market и App Store. Вы также можете ознакомиться с возможностями платформы даже без регистрации. Чтобы оставаться в курсе всех новостей Tredu, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях (www.instagram.com/treduapp) или свяжитесь с нами по горячей линии *7788.