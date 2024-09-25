Кремль о «ядерном совещании» у Путина

Президент России Владимир Путин до вчерашнего дня больше года не собирал постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию (ПСЯС). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Больше года не было», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Путин провел заседание ПСЯС в среду, 25 сентября. Ранее такие мероприятия не были публичными. В этот раз в открытой части было вступительное слово главы российского государства, где он рассказал о проекте обновленной ядерной доктрины РФ.

Действующая сейчас редакция ядерной доктрины РФ, в которую планируется внести изменения, была утверждена в июне 2020 года. Она пришла тогда на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого.