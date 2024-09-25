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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Кобахидзе отреагировал на «жест» Белого дома

03:04 191

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на аннулирование его приглашения на прием к президенту США Джо Байдену, назвав этот шаг несерьезным. Об этом он рассказал журналистам в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

По его словам, приглашение на прием к Байдену было прислано три дня назад, однако затем оно было отменено. Он подчеркнул, что не может дать «особенный комментарий» по этой теме. «Это несерьезно. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу [грузинской] оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции», — сказал Кобахидзе.

Ранее грузинская служба радиостанции «Голос Америки» сообщила, что Кобахидзе, который находится в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, изначально был в списке приглашенных на прием к Байдену. Однако позже администрация американского лидера аннулировала приглашение. Позже эту информацию подтвердил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

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