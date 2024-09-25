В Израиле пригрозили Ливану «любыми мерами»

Израиль готов прибегнуть к любым мерам для решения кризиса на границе с Ливаном, если дипломатия потерпит неудачу, заявил постпред еврейского государства при ООН Дани Данон, слова которого передает ТАСС.

«Если дипломатия не сможет вернуть наших граждан домой, мы будем использовать все доступные средства в соответствии с международным правом, чтобы достичь наших целей», — заявил он.

Кроме того, Данон сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк 25 сентября, чтобы выступить на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу.