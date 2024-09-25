После встречи Эрдогана с Пезешкианом Иран сдаст позиции Турции?

Есть ли определенный символ в том, что первая встреча нового президента Ирана, этнического азербайджанца Масуда Пезешкиана с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась в США, да еще в здании турецкого дома «Тюркеви»? Ответ на этот вопрос даст ближайшее будущее. Пока же известно, что главной темой обсуждения президентов Ирана и Турции была ситуация на Ближнем Востоке, которая грозит перерасти в полномасштабную региональную войну.

По-турецки говорили У расположенного в центре Манхэттена 36-этажного небоскреба «Тюркеви» («Turkish House»), строительство которого стало результатом особых усилий Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Ирана встретил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Хотя встреча проходила за закрытыми дверями, в заявлении Управления по коммуникациям президента Турции было указано, что Эрдоган подчеркнул важность исторических и культурных связей между Турцией и Ираном, которые всегда положительно сказывались на двухсторонних отношениях, а также обратил внимание Масуда Пезешкиана на противоправные действия Израиля, угрожающие подорвать стабильность в регионе. Покидая после встречи здание «Turkish House», Пезешкиан сказал обступившим его журналистам на турецком: «Спасибо!», однако отвечать на вопросы, как прошли переговоры с Эрдоганом, не стал. Как сообщают источники haqqin.az в Анкаре, переговоры президентов Турции и Ирана шли на турецком языке. Следует отметить в этой связи, что некоторые эксперты в Анкаре убеждены: тот факт, что президентом Ирана был избран этнический азербайджанец из Тебриза, может стать судьбоносным моментом в политике Турции, Азербайджана и Ирана. Судя по тому, что Пезешкиан часто подчеркивает свое тюркское происхождение, а также заявил на днях о важности серьезного поворота в ирано-турецких отношениях, этот вывод имеет под собой реальную почву.

Но есть и скептики «Турция — наш друг и брат, - заявил, в частности, Пезешкиан на пресс-конференции в Тегеране 16 сентября. - Помимо соседских отношений, у нас есть родственные связи. Между нами провели границу, но по обе стороны этой границы люди одинаковы. Наши верования и культура взаимосвязаны. Мы обязательно должны укреплять наши отношения». Впрочем, есть и другая группа турецких экспертов, по мнению которых избрание Пезешкиана, условно называемого представителем реформаторского крыла, не окажет на внешнеполитический курс Ирана сколько-нибудь значимого влияния, поскольку на протяжении десятилетий внешнюю политику ИРИ формирует консервативная часть власти — духовный лидер Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революции. Политик, игнорирующий эту реальность, независимо от его этнической принадлежности или политической ориентации, будет отторгнут системой Исламской Республики, существующей с 70-х годов ХХ века. По мнению этих экспертов, если бы Масуд Пезешкиан действительно был «тюркистом», его кандидатура не была бы утверждена системой для участия в президентских выборах, а он сам не смог бы работать даже врачом. Аналитики, считающие Пезешкиана «проектом Ирана», полагают, что его избрание было направлено на нивелирование противостояния между народом и государством и ослабление массовой ненависти, вызванной усталостью иранского народа от радикально-консервативной системы и этнических противоречий.

Россия подбирает «Хезболлу»? Между тем, политолог Хасан Октай, являющийся директором Центра стратегических исследований Кавказа в Анкаре, заявил в интервью haqqin.az, что с избранием Пезешкиана президентом, Иран вступает в новый период. «Я думаю, что смерть бывшего президента Ибрагима Раиси не была трагической случайностью, а стала результатом политического убийства, покушения, - считает Октай. – Это был предупреждающий сигнал. Власти Ирана поняли его и, дабы не подвергать систему угрозам радикальных изменений, привели к власти Пезешкиана, пользующегося безусловной поддержкой народа. Я считаю, что государственные структуры ИРИ избрали Пезешкиана, чтобы предотвратить сценарий превращения страны в новую Сирию или Ирак и не допустить ее распада. Дальнейшее активное вмешательство Ирана в процессы, происходящие на Ближнем Востоке, чревато фрагментацией Исламской Республики. Именно поэтому, несмотря на провокации, Тегеран избегает военного ответа на действия Израиля. Думаю, в ближайшее время Иран частично свернет или вообще прекратит связи с военизированными группировками, находящимися под его влиянием в Сирии, Ливане и Йемене». Как считает турецкий эксперт, одним из признаков стало сделанное уже в США заявление Пезешкиана о том, что его страна не поставляла ракеты хуситам.

«Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла также намекнул в своем последнем выступлении на эту позицию Ирана, - напомнил Октай. – На фоне относительной пассивности Тегерана, в которой эксперты усматривают внешнеполитические акценты, возникшие уже после прихода Пезешкиана к власти, мы видим попытки России наладить связи с «Хезболлой» для противодействия Израилю. В то же время, «сдержанная дипломатия» Пезешкиана вызывает недовольство руководства Корпуса стражей исламской революции. В этой связи, убийство в Тегеране председателя Политбюро ХАМАС Исмаила Хании, произошедшее в ночь инаугурации Масуда Пезешкиана, было не только провокацией, но и своеобразным вызовом новому президенту Ирана». Комментируя встречу Пезешкиана с Эрдоганом, Октай высказал мнение, что Турция является моделью для всего Ближнего Востока, и при новом президенте Тегеран может использовать опыт турков. «Турция — это модель для Ирана, - считает эксперт. - Думаю, уже в ближайшем будущем Иран перейдет к системным изменениям, и в этом смысле велика вероятность того, что иранцы воспользуются опытом Анкары. Турция не хочет возникновения проблем в Иране, которые могли бы дестабилизировать регион. В этом плане я думаю, что встречи Эрдогана и Пезешкиана продолжатся. Иран заинтересован в турецкой модели, а Турция, в свою очередь, не хочет, чтобы в Иране возникли новые проблемы, способные породить очередную волну беженцев. Официальные заявления после встречи в Нью-Йорке указывают на то, что Анкара выступает против расширения конфликта в регионе, разжигаемого проблемой сектора Газы. Возникает вопрос: могут ли позиции, которые Иран предположительно покинет в Ливане, Сирии и Йемене, перейти под контроль Турции? Полагаю, Анкара будет использовать этот фактор в переговорах, чтобы, в первую очередь, полностью устранить в Сирии и Ираке террористическую организацию Рабочей партии Курдистана».