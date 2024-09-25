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Кобахидзе обратился к сепаратистам и заговорил о прощении

10:04 2250

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к жителям сепаратистских Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве и заявил, что видит путь к восстановлению территориальной целостности страны через «взаимное прощение». Он сказал об этом, выступая с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН.

«Хотел бы обратиться к нашим людям по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу. И однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. Мы должны восстановить все разрушенные мосты в нашей стране», - заявил Кобахидзе.

Позже он сказал грузинским журналистам, что восстановление территориальной целостности Грузии является первостепенной задачей властей.

«Наша задача мирным путем восстановить целостность государства и путь в этом направлении проходит через взаимное прощение и взаимное примирение», - сказал Кобахидзе.

Грузинский премьер также прокомментировал решение администрации Белого дома аннулировать его приглашение на прием к президенту США Джо Байдену, назвав его «несерьезным».

Ранее грузинские СМИ сообщили, что администрация Белого дома вычеркнула Кобахидзе и членов грузинской делегации из списка приглашенных на прием к Байдену. Позже официальные лица в Тбилиси подтвердили данную информацию.

«Я не могу сделать по этому поводу особенных комментариев. Это несерьезно. Они прислали приглашение 3 дня назад, а потом его отменили. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, хотя никакого практического эффекта для оппозиции он не имеет. Мне будет сложно дальше комментировать эту тему», - заявил Кобахидзе.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия «найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал (экс-президент страны Михаил) Саакашвили в 2008 году».

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