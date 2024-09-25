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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Готовится план Третьей мировой

10:06 3038

Глава командования по логистике НАТО генерал-лейтенант Александр Зольфранк сообщил, что в альянсе разрабатывают план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией, пишет Daily Mail.

Немецкий генерал предупредил, что, в отличие от опыта союзников в Афганистане и Ираке, в тотальной войне с Россией НАТО, скорее всего, понесет большие потери на огромном поле боя.

Более того, учитывая мощные военно-воздушные силы России и ее ракетные арсеналы, медицинская эвакуация с помощью самолетов может оказаться слишком рискованной, что может вынудить войска НАТО использовать госпитальные поезда для массового вывоза раненых.

Предупреждение Зольфранка прозвучало в тот момент, когда немецкие военные заявили, что ожидают нападения России на страны НАТО уже в 2029 году.

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