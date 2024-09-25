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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Новость дня
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Маск заподозрил Зеленского

10:16 1753

Бизнесмен Илон Маск в соцсети X увидел связь между поездкой президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания и возможным вмешательством в американские выборы.

Так предприниматель отреагировал на призыв спикера Палаты представителей Майка Джонсона уволить на фоне скандала украинского посла в США.

«По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?» - написал Маск.

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