Маск заподозрил Зеленского
10:16 1753
Бизнесмен Илон Маск в соцсети X увидел связь между поездкой президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания и возможным вмешательством в американские выборы.
Так предприниматель отреагировал на призыв спикера Палаты представителей Майка Джонсона уволить на фоне скандала украинского посла в США.
«По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?» - написал Маск.
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