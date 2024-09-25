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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Когда встретятся Байрамов, Блинкен и Мирзоян

10:27 567

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках 79-ой сессии Генассамблеи ООН состоится сегодня в 18:15 по бакинскому времени.

Ранее о дате встречи сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. 

Он отметил, что встреча состоится по инициативе Энтони Блинкена.

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