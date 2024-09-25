Когда встретятся Байрамов, Блинкен и Мирзоян

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках 79-ой сессии Генассамблеи ООН состоится сегодня в 18:15 по бакинскому времени.

Ранее о дате встречи сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что встреча состоится по инициативе Энтони Блинкена.