Израиль и Ливан могут прекратить войну в ближайшие часы

Предложение США и их партнеров о прекращении огня на границе Израиля и Ливана может быть принято "в ближайшие часы", сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников.

Ранее США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана. Заявление подписали США, Австралия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Они призвали к достижению дипломатического урегулирования, "которое позволит гражданским лицам с обеих сторон границы вернуться в их дома". Стороны призвали Израиль и Ливан немедленно установить прекращение огня, пообещав поддержку для завершения кризиса.

"Дипломаты провели переговоры с обеими странами и надеются, что представители их правительств примут предложение о прекращении огня в "ближайшие часы", - говорится в публикации со ссылкой на чиновника.

По данным издания, от "Хезболлы" не будут официально просить принять предложение, но чиновники заявили, что, если Ливан согласится на прекращение огня, то власти должны будут гарантировать, что бойцы движения будут соблюдать его в течение 21 дня.