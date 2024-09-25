Кобахидзе призвал построить доверие на Южном Кавказе

«Мы готовы предложить формат регионального сотрудничества, который будет способствовать диалогу и укреплению доверия между государствами, чтобы гарантировать, что разногласия останутся в прошлом», — сказал премьер-министр Грузии в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Осознавая важность мира, мы сыграли ведущую роль в усилиях по превращению региона Южного Кавказа из региона конфликтов в регион возможностей. Мы приветствуем процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, особенно усилия, направленные на нормализацию отношений с соседними странами.

Мы хотели и хотим обеспечить формат регионального сотрудничества, который поддерживает сотрудничество и построение доверия между странами, чтобы гарантировать, что раздоры останутся в прошлом, а ресурсы и преимущества региона будут предложены миру», – заявил Кобахидзе.