Фарид Исламов рассказал о преимуществах Birbank Star

«С Birbank Star мы предлагаем нашим клиентам не просто карту, а продукт, который сделает их жизнь проще». Об этом заявил в интервью Фарид Исламов, руководитель офиса розничного бизнеса первого банка страны Kapital Bank, отмечающего 150-летний юбилей.

Господин Исламов, мы являемся свидетелями того, что Kapital Bank время от времени выводит на рынок новые продукты. Эти продукты создают дифференциацию на финансовом рынке и приводят к конкуренции. На этот раз вы приятно удивили всех картой Birbank Star. Как, по вашему мнению, сможет ли Birbank Star стать звездой рынка?

Это и является нашей целью. Создание продукта, который создаст мобильность на финансовом рынке, будет конкурентоспособным, а главное, будет в сердцах клиентов. Я считаю, что с картой Birbank Star нам это удалось. Представьте, что у вас есть кредитная карта, благодаря которой вы можете использовать до 30 000 манатов по своему желанию. Причём без каких-либо процентов и комиссий. Неважно, обналичиваете ли вы деньги на карте в банкоматах Kapital Bank или других банков, осуществляете переводы на карты других банков или осуществляете платежи, ни по одной из этих операций не взимаются ни проценты, ни комиссии.

Означает ли это, что у Birbank Star нет условий использования традиционных кредитных карт, к которым мы все привыкли?

Верно, так и есть. Как известно, Kapital Bank является обладателем крупнейшей клиентской базой в стране. Наш успех также заключается в том, что, работая над нашими продуктами и услугами, мы всегда прислушиваемся к мнению наших клиентов, глубоко исследуем трудности и учитивыем проблемы с которыми они сталкиваются. При исследовании использования кредитных карт наших клиентов, мы пришли к следующим выводам. Большинство обращений, поступающих в наш справочный центр связаны с непониманием начисления процентов и комиссий, со сложностью подобных функций и тд. Среди наиболее часто задаваемых вопросов — отслеживание баланса, неодобренная задолженность, проценты, начисляемые на потраченную сумму. Это очень естественно, ведь клиент желает рассчитывать и отслеживать детали своих банковских операций. С традиционными кредитными картами это понятно и удобно не совсем всем.

Учитывая эти важные моменты, мы создали продукт, который прост, удобен в использовании и будет доступным всем независимо от возраста, профессии и социального статуса. Birbank Star — ваш близкий друг. Средства на карте вы можете использовать по своему усмотрению. Никакая комиссия не взимается ни с одной транзакции – ни наличными, ни переводом, ни онлайн-оплатой. Условия оплаты достаточно простые. Использованную сумму необходимо вернуть на карту до последнего дня того месяца. В случае невозврата суммы и образования задолженности за каждый долг до 500 манатов формируется плата за пользование в размере 10 манатов, которую необходимо выплатить до десятого числа месяца. На этой карте отсутствуют такие моменты, как ежемесячные платежи, контроль процентов, начисляемых на эти платежи, комиссии, взимаемые за транзакции, волнение от превышения применимых лимитов, отслеживание льготного периода.

Благодаря функции, созданной специально для Birbank Star в мобильном приложении Birbank можно с легкостью отслеживать баланс и операции по карте.

Все настолько легко и просто. Наша цель — сделать Birbank Star удобной, в то же время максимально выгодной картой для повседневного использования. Эта карта также полностью изменит негативное мнение клиентов о кредитных картах с высокими процентными ставками и комиссиями.

Кэшбэки являются одним из важных моментов, который интересует клиентов. Есть ли у Birbank Star дополнительные преимущества, такие как кэшбэк?

Естественно, как и другие наши кредитные карты, Birbank Star имеет как кэшбэк, так и двойной НДС. Наши клиенты смогут получать больше кэшбэка, присоединившись к определенным категориям «кэшбэк», существующих в мобильном приложении Birbank, а также воспользовавшись другими возможностями, предоставляемыми нашим банком.

Хочу отметить, что наши клиенты могут приобрести карту Birbank Star как любом филиале Kapital Bank, так и в мобильном приложении Birbank и онлайн на сайтах kapitalbank.az, birbank.az. Важно отметить, что карта доступна как в физической, так и в цифровой версии. Для заказов с онлайн каналов также доступна служба доставки по адресу города Баку. Напомню, что мы сотрудничаем в этом вопросе с компанией «Wolt». Скажу даже интересный факт: доставку карт с «Wolt» мы осуществляем не только в Азербайджане, но и в мире первыми. Доставку в пригороды осуществляет наш партнер «Azeriexpress».

Какие шаги вы предпринимаете как банк, чтобы сохранить свою лидирующую позицию и обеспечить удовлетворенность клиентов?

На этот вопрос есть один ответ: ориентация на клиента – наша стратегическая цель. Наша деятельность ориентирована на комфорт и удовлетворение наших клиентов. В целях обеспечения финансовой доступности мы уделяем особое внимание цифровизации наших процессов, продуктов и услуг, одновременно повышая качество обслуживания, а также безопасность банковских услуг. Мы активно инвестируем в новые технологические решения и программы лояльности. Могу с удовлетворением сказать, что все эти инициативы приносят свои плоды. Сегодня 52% наших продаж наличными и картами осуществляется через цифровые каналы. Наш портфель цифрового депозитного продукта, который мы запустили в прошлом году, составляет 65 миллионов манатов. До сентября 2024 года мы вернули нашим клиентам 52 миллиона манатов в виде кэшбэка и НДС-бонусов. Более чем на 40% запросов, поступающих в справочный центр, отвечает чат-бот с искусственным интеллектом без установления живого соединения, а скорость обслуживания снижена с нескольких минут до 4-5 секунд.

Спасибо, господин Исламов! Что бы вы хотели сказать клиентам, выбравшим Kapital Bank?

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших клиентов за то, что они выбрали нас, с любовью используют продукты, которые мы предлагаем на рынке, и тем самым подталкивают нас к созданию новых решений. Birbank Star, о котором мы сегодня говорим, — это один из наших продуктов, вдохновленный пожеланиями наших клиентов. Так что смело заказывайте эту карту. Потому что с Birbank Star эпоха сложных расчетов, процентов и комиссий закончилась.