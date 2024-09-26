Русские вошли в Угледар

По данным аналитиков, россияне также могли захватить улицу на востоке города. Кроме того, армия РФ ведет наступление на флангах со стороны Павловки, Пречистовки и Водяного, пытаясь окружить ВСУ.

ВС РФ зашли в Угледар и захватили территорию вокруг шахты Южнодонбасской-1, сообщили аналитики Американского института изучения войны.

*** 12:29

Обе дороги из города Угледара Донецкой области Украины находятся в серой зоне, пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщение OSINT-аналитика.

Они обозначены на карте зеленым цветом. Это грунтовые дороги, обе в какой-то момент проходят через территорию за позициями ВСУ.

«Украинские войска фактически окружены здесь», - комментирует аналитик.

Ранее в Совете резервистов Сухопутных войск ВСУ подтвердили, что РФ продвигается по флангам Угледара и ситуация близка к «полуокружению».