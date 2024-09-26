В Молдове заблокировали российские СМИ

Сайт не открывается из Молдовы, а при входе возникает предупреждение об «угрозе безопасности», информирует само издание. Доступ заблокирован со всех операторов.

По данным Deschide.MD, помимо ria.ru заблокированы сайты «Независимой газеты», «Крымской газеты», назначенного Россией «Госсовета Крыма», «РИА Новости Крым», «Крым24», а также молдавского портала Nuacum.eu, созданного противниками евроинтеграции Молдовы.

В октябре 2023 года Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) объявила о блокировке 22 российских ресурсов, в числе которых сайты «Первого канала», НТВ, телеканала RT и телекомпании «Мир». 30 октября список пополнили 14 ресурсов, включая сайты информагентств ТАСС и «Интерфакс», «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца».