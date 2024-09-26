Осторожно, бешенство!

Исполняющая обязанности заведующей отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Айтекин Гурбанова рассказывает о симптомах бешенства, стадиях развития этого заболевания у человека, сколько длится период лечения бешенства и что нужно делать в этот период и т.д. - Бешенство — острое инфекционное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся от животных к животным или человеку. Для него характерно острое вирусное происхождение и воспалительное, дегенеративно-некротическое поражение центральной нервной системы. Заражение болезнью происходит в результате глубокого укуса, царапины бешеных животных или попадания слюны животных на поврежденную кожу и слизистую оболочку. После проникновения через поврежденную кожу вирус бешенства распространяется по нервным стволам и достигает центральной нервной системы, где происходит скопление вирусов и развитие энцефалита. Позже вирус проникает в слюнные железы и начинает там интенсивно размножаться. Бешенство характеризуется тяжелыми симптомами. У животных скрытный (латентный) период длится 10 дней, порой - до 3-8 недель. Слюнотечение и рвота являются частыми симптомами бешенства у животного. Животные становятся заразными в конце латентного периода (за 2-10 дней до проявления болезни). В большинстве случаев латентный период бешенства у людей длится 1-2 месяца. Однако в некоторых случаях этот период может завершиться к концу первой недели или продолжаться с 3-4 месяцев до 1 года. Продолжительность латентного периода зависит от возраста больного, иммунного статуса, вида передачи (царапина, укус или слюна) и локализации (от близости к центральной нервной системе). У детей латентный период короче.

- Хотелось бы узнать о всех стадиях развития бешенства у человека… - Прежде всего, заболевание начинается с непосредственного беспокойства места травмы или раны, во время которого у больного появляются симптомы депрессии и нарушения сна, а также наблюдается субфебрильная температура тела. На второй стадии наблюдаются судороги, спазмы, боязнь света и воды (гидрофобия), признаки психомоторного пробуждения. На третьей стадии больной становится обездвиженным, температура тела повышается до 40 °C, больной впадает в состояние комы и паралича. - Какая вакцина и сколько доз вводятся против бешенства у детей и взрослых? - Каждый человек, которого укусило животное, независимо от возраста, должен немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение и получить антирабическую вакцину (прививка от бешенства). Поскольку вирус бешенства опасен для жизни человека, в зависимости от локализации поражения наряду с антирабической вакциной вводят также антирабический иммуноглобулин и анатоксин столбнячный. Курс лечения пострадавшего от укуса животного определяет хирург лечебно-профилактического учреждения. Животных, укусивших, оцарапавших или обслюнивших человека, необходимо подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней. Если они остаются живыми в течение 10 дней после укуса, то назначается условный курс лечения. В таком случае антирабическую вакцину вводят в день обращения, а также на 3- и 28-й дни от момента начала курса. Но если животное погибло, убежало или было убито, то в день обращения, а также на 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни от момента начала курса вводится антирабическая вакцина. Все инъекции вводятся внутримышечно. - Сколько длится период лечения бешенства и что нужно делать в этот период? - Срок лечения зависит от локализации укуса и состояния здоровья укусившего животного. Однако в целом курс лечения длится до 1 месяца. В этот период гражданину (потерпевший) следует регулярно связываться с хирургом и медсестрой медицинского учреждения, в которое он обращается для проведения антирабической прививки, и предоставлять им подробную информацию о состоянии своего здоровья и области повреждения. Кроме того, с целью прохождения курса лечения пострадавшему следует вовремя обратиться в медицинское учреждение для получения антирабической вакцины по схеме, составленной хирургом. Если пострадавший не обращается в установленные хирургом сроки, то интервал между прививками нарушается. А это, в свою очередь, приводит к низкой эффективности вакцины. В период лечения и в течение 6 месяцев пациентам рекомендуется быть предельно осторожными. Например, рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя, выполнения тяжелой физической работы, длительного пребывания в бане и сауне, а также максимально уберечь себя от простуды. Если не соблюдать меры безопасности в этот период, то в результате вакцинации антитела вырабатываются медленно и, как следствие, иммунитет ослабевает. Если пациент параллельно лечится иммунодепрессантами или кортикостероидами, необходимо обеспечить контроль антител против вируса. Лечение больного бешенством проводится только в стационарных условиях.