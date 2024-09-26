Осторожно, бешенство!
Исполняющая обязанности заведующей отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Айтекин Гурбанова рассказывает о симптомах бешенства, стадиях развития этого заболевания у человека, сколько длится период лечения бешенства и что нужно делать в этот период и т.д.
- Бешенство — острое инфекционное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся от животных к животным или человеку. Для него характерно острое вирусное происхождение и воспалительное, дегенеративно-некротическое поражение центральной нервной системы. Заражение болезнью происходит в результате глубокого укуса, царапины бешеных животных или попадания слюны животных на поврежденную кожу и слизистую оболочку. После проникновения через поврежденную кожу вирус бешенства распространяется по нервным стволам и достигает центральной нервной системы, где происходит скопление вирусов и развитие энцефалита. Позже вирус проникает в слюнные железы и начинает там интенсивно размножаться.
Бешенство характеризуется тяжелыми симптомами. У животных скрытный (латентный) период длится 10 дней, порой - до 3-8 недель. Слюнотечение и рвота являются частыми симптомами бешенства у животного. Животные становятся заразными в конце латентного периода (за 2-10 дней до проявления болезни).
В большинстве случаев латентный период бешенства у людей длится 1-2 месяца. Однако в некоторых случаях этот период может завершиться к концу первой недели или продолжаться с 3-4 месяцев до 1 года. Продолжительность латентного периода зависит от возраста больного, иммунного статуса, вида передачи (царапина, укус или слюна) и локализации (от близости к центральной нервной системе). У детей латентный период короче.
- Хотелось бы узнать о всех стадиях развития бешенства у человека…
- Прежде всего, заболевание начинается с непосредственного беспокойства места травмы или раны, во время которого у больного появляются симптомы депрессии и нарушения сна, а также наблюдается субфебрильная температура тела. На второй стадии наблюдаются судороги, спазмы, боязнь света и воды (гидрофобия), признаки психомоторного пробуждения. На третьей стадии больной становится обездвиженным, температура тела повышается до 40 °C, больной впадает в состояние комы и паралича.
- Какая вакцина и сколько доз вводятся против бешенства у детей и взрослых?
- Каждый человек, которого укусило животное, независимо от возраста, должен немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение и получить антирабическую вакцину (прививка от бешенства). Поскольку вирус бешенства опасен для жизни человека, в зависимости от локализации поражения наряду с антирабической вакциной вводят также антирабический иммуноглобулин и анатоксин столбнячный. Курс лечения пострадавшего от укуса животного определяет хирург лечебно-профилактического учреждения. Животных, укусивших, оцарапавших или обслюнивших человека, необходимо подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней. Если они остаются живыми в течение 10 дней после укуса, то назначается условный курс лечения. В таком случае антирабическую вакцину вводят в день обращения, а также на 3- и 28-й дни от момента начала курса. Но если животное погибло, убежало или было убито, то в день обращения, а также на 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни от момента начала курса вводится антирабическая вакцина. Все инъекции вводятся внутримышечно.
- Сколько длится период лечения бешенства и что нужно делать в этот период?
- Срок лечения зависит от локализации укуса и состояния здоровья укусившего животного. Однако в целом курс лечения длится до 1 месяца. В этот период гражданину (потерпевший) следует регулярно связываться с хирургом и медсестрой медицинского учреждения, в которое он обращается для проведения антирабической прививки, и предоставлять им подробную информацию о состоянии своего здоровья и области повреждения. Кроме того, с целью прохождения курса лечения пострадавшему следует вовремя обратиться в медицинское учреждение для получения антирабической вакцины по схеме, составленной хирургом. Если пострадавший не обращается в установленные хирургом сроки, то интервал между прививками нарушается. А это, в свою очередь, приводит к низкой эффективности вакцины.
В период лечения и в течение 6 месяцев пациентам рекомендуется быть предельно осторожными. Например, рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя, выполнения тяжелой физической работы, длительного пребывания в бане и сауне, а также максимально уберечь себя от простуды. Если не соблюдать меры безопасности в этот период, то в результате вакцинации антитела вырабатываются медленно и, как следствие, иммунитет ослабевает. Если пациент параллельно лечится иммунодепрессантами или кортикостероидами, необходимо обеспечить контроль антител против вируса. Лечение больного бешенством проводится только в стационарных условиях.
- Хотелось бы также узнать статистическую информацию по Азербайджану о числе лиц, пострадавших от укусов животных…
- За прошедший период текущего года от покусов животных в республике пострадало 29 тысяч 489 человек. Из них 16 тысяч 334 человека были укушены известными животными (собаки, кошки), а 13 тысяч 155 человек пострадали от укусов неизвестных животных (собаки, кошки, крысы). По сравнению с соответствующим периодом 2023 года количество людей, покусанных животными, за последний период 2024 года сократилось на 800 человек. Лицам, подвергшимся укусам животных, была обеспечена антирабическая вакцина против бешенства. В настоящее время в медицинских учреждениях имеется достаточное количество вакцины против бешенства. Хочу отметить, что за прошедший период 2024 года случаев бешенства среди людей не зарегистрировано.
- Можно ли заразиться бешенством от домашних животных?
- Вирус патогенен для многих видов теплокровных животных - как диких, так и домашних. Бешенством могут заразиться волки, шакалы, лисы, енотовидные собаки, кошки, крупный рогатый скот и другие животные. Однако больше всего могут заразиться представители группы собакообразных (волки, лисы и др.).
Источником возбудителя являются больные домашние животные (преимущественно собаки и кошки) и дикие животные (волки, лисы, шакалы, барсуки, скунсы, еноты и др.). Существенна роль летучих мышей и грызунов как природных «резервуаров» в распространении болезни. Граждане, содержащие животных дома, должны регулярно осматривать своих животных у ветеринара и проводить своевременную вакцинацию, иначе может возникнуть заражение бешенством у известного животного.
- Какие осложнения наблюдаются в случае, если человека укусило известное животное, однако он промедлил с вакцинацией?
- К сожалению, если пациенты, подвергшиеся укусам бешеных животных, вовремя не обращаются за медицинской помощью, происходит заражение бешенством. При появлении клинических признаков заболевание проходит 3 стадии развития, каждая из которых проявляется разными симптомами. Для начальной стадии заболевания, продолжающейся от 24 часов до 3-х дней, характерны следующие симптомы: место раны воспаляется и опухает, субфебрильная температура, появляются головные боли, тошнота, рвота, вялость, а при повреждении лицевого нерва возможны обонятельные галлюцинации, возникают психические проблемы.
Следующий этап, называемый этапом пробуждения и продолжающийся от 2-х до 3-х дней, характеризуется следующими особенностями: вследствие поражения нервной системы усиливается пробуждение рефлекторной деятельности нервной системы, изменяется тонус вегетативной нервной системы.
Развитие гидрофобии является очевидным признаком обострения заболевания. По мере обострения заболевания у больного возникают судороги при звуке льющейся воды. Больной тяжело дышит, на лице имеются признаки судорог. Яркий свет, ветер, громкие звуки вызывают у больного судороги, и он начинает настораживаться. Зрачки у него расширяются, взгляд сосредоточен на одной точке, пульс учащается, больной обильно потеет, изо рта постоянно выделяется и увеличивается слюна.
Когда приступ достигает апогея, у пациента может перестать дышать и остановиться сердце. Когда припадок проходит, он ведет себя адекватно и спокойно, речь становится четкой и логичной.
Последней фазой заболевания является период паралича, который обычно длится один-два дня. У больного повышается температура до 42 °С, учащается сердцебиение, снижается артериальное давление, и больной впадает в состояние паралича.
- Что нужно знать, чтобы не «подхватить» бешенство?
- В случае нападения какого-либо животного, больному следует немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение и сделать прививку от бешенства, поскольку есть вероятность на заражение вирусом бешенства. Профилактика заболевания бешенством среди животных осуществляется путем вакцинации бездомных собак врачами ветеринарного отдела. Кроме того, граждане, содержащие животных дома, должны регулярно осматривать своих животных у ветеринара и проводить своевременную вакцинацию. Во избежание случаев заболевания бешенством среди людей и домашних животных необходимо помнить, что следует избегать контактов с уличными животными. Родители не должны оставлять маленьких детей без присмотра в местах, где есть животные. Помимо этого, владельцы животных должны выгуливать их на улице только в намордниках.