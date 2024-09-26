STEAM приходит в азербайджанские университеты

Проект STEAM Азербайджан начал внедряться в университетах. Как сообщает haqqin.az, об этом на пресс-конференции, посвященной проведению Международного Зеленого STEAM фестиваля в Азербайджане, заявил руководитель проекта Икгар Назироглу.

По его словам, в рамках сотрудничества с Министерством науки и образования в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АДПУ) выделено помещение для применения STEAM, и оно уже используется. Также проект внедряется на пяти других факультетах в области естественных наук.

Отмечается, что проект STEAM Азербайджан в настоящее время реализуется в 398 школах.

Назироглу сообщил, что проект охватывает период с четвертого по девятый класс: «В настоящее время проект реализуется в 398 средних и профессиональных учебных заведениях. Это означает более 220 тысяч учеников».

Он отметил, что в проекте STEAM Азербайджан появились новшества в категориях конкурсов.

«Создана новая категория под названием «Наш спутник». В этом конкурсе дети познакомятся со спутниковыми технологиями. Наша цель – вызвать интерес учеников к инновационным технологиям», - сказал Назироглу.

Он подчеркнул, что в проект STEAM вовлечены 3 000 учителей, из которых 70% – это учителя начальных классов. На данный момент к проекту уже привлечены 6 000 учителей.