Скандал продолжается: спикер Джонсон отказался встречаться с Зеленским

«Нет, я не смог назначить встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня была очень занятой, как вы все могли заметить. И я даже не думаю, что завтра буду в городе», — заявил Джонсон, отвечая на вопрос о вероятности такой встречи.

Если бы такая встреча произошла, то Джонсон, по его словам, обсудил бы ситуацию с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Накануне спикер Палаты представителей потребовал от Зеленского уволить Маркарову в связи с организацией ею посещения главой украинского государства оружейного завода в Пенсильвании. Джонсон назвал визит Зеленского на завод вмешательством в выборы, призванным помочь демократам, поскольку республиканцы приглашены не были, в связи с чем партия потеряла доверие к украинскому послу (Пенсильвания — один из ключевых «колеблющихся» штатов). По мнению спикера, это «ужасное развитие событий. Это обостряет отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время».