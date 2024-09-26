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Скандал продолжается: спикер Джонсон отказался встречаться с Зеленским

12:54 1962

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что не намерен встречаться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua».

«Нет, я не смог назначить встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня была очень занятой, как вы все могли заметить. И я даже не думаю, что завтра буду в городе», — заявил Джонсон, отвечая на вопрос о вероятности такой встречи.

Если бы такая встреча произошла, то Джонсон, по его словам, обсудил бы ситуацию с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Накануне спикер Палаты представителей потребовал от Зеленского уволить Маркарову в связи с организацией ею посещения главой украинского государства оружейного завода в Пенсильвании. Джонсон назвал визит Зеленского на завод вмешательством в выборы, призванным помочь демократам, поскольку республиканцы приглашены не были, в связи с чем партия потеряла доверие к украинскому послу (Пенсильвания — один из ключевых «колеблющихся» штатов). По мнению спикера, это «ужасное развитие событий. Это обостряет отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время».

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