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США выделили Армении около 21 млн

для «содействия дальнейшему развитию»
13:05 774

США предоставят Армении финансовую поддержку в размере $20,6 млн для содействия реформам в правительстве.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава USAID (Агентство США по международному развитию) Саманта Пауэр, говоря о демократическом прогрессе Армении, объявили о выделении Соединенными Штатами $20 млн 600 тысяч для содействия дальнейшему развитию», - заявили в пресс-службе посольства США в Армении.

Финансовые средства, о выделении которых было объявлено во время Генеральной Ассамблеи ООН, будут направлены на правительственные реформы и улучшение государственных услуг в рамках инициативы USAID «Демократия эффективна», на поддержку Армении в повышении кибербезопасности, безопасности границ, энергетической безопасности и повышении устойчивости к сложным угрозам и вызовам.

Кроме того, USAID также объявил о выделении Армении $600 тыс. в рамках инициативы по повышению информационной компетентности и устойчивости (ProInfo) для поддержки медиа и информационной грамотности в обеспечении эффективной и общественной журналистики.

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