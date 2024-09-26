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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Министр обороны Германии: «Война в Украине лишь начало»

13:13 2188

Для Российской Федерации полномасштабная война в Украине является лишь началом. Демократия и независимость – главные враги для Владимира Путина, заявил министр обороны Германии Оскар Писториус в Вильнюсе.

«Для России Украина это только начало. Россия пытается подорвать наше единство, Европейского союза и НАТО, гибридными методами. Настоящий враг Путина - наш свободный и независимый, демократический образ жизни», - заявил глава ведомства.

Министр отметил, что в 2014 году, после вторжения России в Крым, другие страны «вместо того чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку «отложить сигнал тревоги».

Писториус подтвердил планы Германии развернуть в Литве полноценную бригаду до 2027 года. В частности, солдат начнут направлять уже в этом году.

«Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости... Более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность к 2025 году», - добавил он.

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