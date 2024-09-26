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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

В Москве заявили о захвате украинского города

13:33 2366

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска захватили город Украинск в Донецкой области Украины.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Украинск…» - утверждается в сообщении.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки нанесли поражение личному составу и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка Донецкой области Украины.

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