В Москве заявили о захвате украинского города
13:33 2366
В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска захватили город Украинск в Донецкой области Украины.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Украинск…» - утверждается в сообщении.
В ведомстве заявили, что подразделения группировки нанесли поражение личному составу и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка Донецкой области Украины.
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