Турецкий истребитель-беспилотник успешно испытали

Серийный прототип первого турецкого беспилотного боевого самолета Bayraktar KIZILELMA успешно завершил первые летные испытания, говорится в пресс-релизе оборонной компании Baykar.

В компании отметили, что пройден еще один важный этап в процессе разработки Bayraktar KIZILELMA. В рамках очередного этапа испытаний беспилотник Bayraktar KIZILELMA PT-3 взлетел из учебно-испытательного центра Akıncı в районе Чорлу провинции Текирдаг на северо-западе Турции.

Старт проекту Bayraktar KIZILELMA был дан в 2021 году. Bayraktar Kızılelma с бортовым номером TC-ÖZB сошел с конвейера 14 ноября 2022 года. Свой первый полет он совершил 14 декабря 2022 года.