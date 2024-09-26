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В Нахчыване не смогли избрать председателя Верховного Меджлиса

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13:57 1097

26 сентября прошло первое заседание седьмого созыва Верховного совета Нахчыванской Автономной Республики.

Заседанием руководил самый старший депутат Али Меджлиса Рамиз Мамедов.

На заседании был рассмотрен вопрос об избрании председателя законодательного органа, однако предложенный кандидат не был поддержан, поэтому началось обсуждение вопроса о выборе зампредов.

Так как председатель Верховного совета не был избран, депутаты сами представили свои кандидатуры на должности постпредов.

По результатам голосования Бахтияр Мамедов был избран первым заместителем председателя Верховного совета НАР, а Арзу Абдуллаев - заместителем председателя.

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