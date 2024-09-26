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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Новость дня
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

В Кремле назвали изменение ядерной доктрины сигналом Западу

14:13 434

Изменение ядерной доктрины РФ является «сигналом недружественным странам». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это сигнал, который предупреждает эти (недружественные) страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными», - сказал Песков.

25 сентября российский президент Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза, уточнив, что агрессия со стороны неядерного государства с поддержкой ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

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