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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
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Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Израиль продолжит операцию в Ливане «до победы»

14:20 296

Израиль намерен продолжать военную операцию в Ливане «до победы» над вооруженными формированиями движения «Хезболла». Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

«Перемирия на севере не будет. Мы продолжим борьбу с террористической организацией «Хезболла» со всей мощью до победы и благополучного возвращения жителей севера в свои дома», - написал он в X (ранее Twitter).

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