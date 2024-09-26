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Украина получит дорогие американские авиабомбы

обновлено 14:52
14:52 673

Авиабомбы JSOW, о поставках которых сообщает Белый дом, Украина получит впервые.

AGM-154 Joint Standoff Weapon — это тактическая планирующая управляемая авиабомба, которая запускается, в том числе, с F-16.

У нее есть разные модификации с дальностью поражения до 130 км при пуске с большой высоты.

Профильное издание Defence Express пишет, что их передача - "странное решение", поскольку "у Воздушных сил Украины нет возможности применять высотный полет из-за российских дальнобойных ЗРК и преимущества в истребителях". Поэтому все планирующие бомбы применяются украинскими пилотами из режима кабрирования с маловысотного полета.

На практике это означает, что переданную ранее авиабомбу JDAM-ER удавалось запускать только на 40 км. Для AGM-154 JSOW Defence Express ожидает таких же показателей.

При этом она в десятки раз дороже чем JDAM-ER.

*** 14:28

Пентагон выделит Киеву военной помощи на $2,4 млрд, в пакет войдут средства ПВО, беспилотники и боеприпасы, сообщили в Белом доме.

Также президент США Джо Байден поручил Министерству обороны США передать Украине дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней. 

«Чтобы еще больше усилить противовоздушную оборону Украины, я поручил Министерству обороны отремонтировать и поставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot, а также дополнительные ракеты для этих систем», - отмечается в заявлении Байдена.

В пакет срочно необходимого оружия для защиты от продолжающихся атак России войдут в числе прочего боеприпасы HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, кассетные боеприпасы и противотанковые ракеты разного типа.

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