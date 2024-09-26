Украина получит дорогие американские авиабомбы

AGM-154 Joint Standoff Weapon — это тактическая планирующая управляемая авиабомба, которая запускается, в том числе, с F-16.

У нее есть разные модификации с дальностью поражения до 130 км при пуске с большой высоты.

Профильное издание Defence Express пишет, что их передача - "странное решение", поскольку "у Воздушных сил Украины нет возможности применять высотный полет из-за российских дальнобойных ЗРК и преимущества в истребителях". Поэтому все планирующие бомбы применяются украинскими пилотами из режима кабрирования с маловысотного полета.

На практике это означает, что переданную ранее авиабомбу JDAM-ER удавалось запускать только на 40 км. Для AGM-154 JSOW Defence Express ожидает таких же показателей.

При этом она в десятки раз дороже чем JDAM-ER.