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Турция готовится к эвакуации своих граждан из Ливана

14:34 161

Министерство национальной обороны Турции занимается предварительной подготовкой для возможной эвакуации граждан из Ливана. Об этом заявил источник в министерстве, слова которого приводит телеканал TRT.

«ВС Турции обладают средствами и возможностями для выполнения возложенных на них задач по безопасной эвакуации наших или иностранных граждан из Ливана. Ранее ВС уже проводили большое количество успешных эвакуационных операций. В настоящее время мы внимательно следим за развитием событий в Ливане. В контексте возможной операции по эвакуации проводится предварительное планирование и подготовка», - сообщили в МО Турции.

Турецкие власти пока официально не заявляли, что планируют эвакуировать граждан из Ливана, но выражают крайнюю обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и действиями Израиля.

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