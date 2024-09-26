Турция готовится к эвакуации своих граждан из Ливана

Министерство национальной обороны Турции занимается предварительной подготовкой для возможной эвакуации граждан из Ливана. Об этом заявил источник в министерстве, слова которого приводит телеканал TRT.

«ВС Турции обладают средствами и возможностями для выполнения возложенных на них задач по безопасной эвакуации наших или иностранных граждан из Ливана. Ранее ВС уже проводили большое количество успешных эвакуационных операций. В настоящее время мы внимательно следим за развитием событий в Ливане. В контексте возможной операции по эвакуации проводится предварительное планирование и подготовка», - сообщили в МО Турции.

Турецкие власти пока официально не заявляли, что планируют эвакуировать граждан из Ливана, но выражают крайнюю обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и действиями Израиля.