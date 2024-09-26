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Azercell объявляет кампанию для студентов Карабахского университета

14:48 95

Студенты, обучающиеся в Карабахе, могут бесплатно пользоваться тарифным пакетом SuperSən 10GB в течение 6 месяцев.

Компания Azercell Telecom, развернувшая первую мобильную инфраструктуру в Карабахе, продолжает предоставлять современные услуги связи населению, возвращающемуся на эти территории. Лидирующий мобильный оператор объявляет о старте специальной кампании, направленной на поддержку студентов, получающих образование в Карабахе.

В рамках кампании студентам бесплатно предоставляется новый номер Azercell предоплатной системы и полугодовая подписка на тарифный пакет SuperSən 10GB. По истечении этого периода они смогут продолжить использование тарифа еще в течение года со скидкой 50%.

Следует отметить, что тариф SuperSən 10GB включает в себя 10 ГБ интернета в месяц, 500 минут для звонков внутри страны и бесплатную переписку в WhatsApp и Facebook Messenger.

Для подключения к кампании необходимо обратиться в Мобильную абонентскую службу Azercell, действующую в Ханкенди (перед Карабахским университетом), до 30 ноября текущего года, предоставив удостоверение личности и студенческий билет.

Подробную информацию об условиях кампании можно получить на официальном сайте Azercell.

ООО Azercell Telecom поздравляет всех студентов с началом нового учебного года и желает им успехов!

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