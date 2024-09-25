Green Finance Conference при поддержке Yelo Bank и AmCham Азербайджан
24 сентября 2024 года успешно завершилась Green Finance Conference, организованная при поддержке Yelo Bank и AmCham Азербайджан. Мероприятие, проведенное в преддверии COP29 и в рамках Года солидарности за зеленый мир, собрало местных и международных экспертов для обсуждения ключевых вопросов в области устойчивого финансирования.
Основная цель конференции заключалась в объединении местного опыта с глобальными знаниями для обмена идеями и решениями в области устойчивого финансирования и зеленых инвестиций. С приветственной речью выступили президент AmCham Азербайджан Даянат Садуллаев, генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде, председатель Комитета по банковскому делу, финансам и страхованию AmCham и заместитель председателя правления Yelo Bank Гюнай Джалилова. Они подчеркнули важность интеграции принципов устойчивого финансирования в экономику страны и отметили значимость конференции для достижения этих целей.
Конференция включала три панельные дискуссии: «Устойчивые рыночные возможности», «Устойчивые финансовые продукты», «Зеленые инвестиции и инфраструктура». Первая панель была посвящена рыночным возможностям в области устойчивого развития и модерировалась Стефани Столлмейстер, менеджером Всемирного банка в Азербайджане. В обсуждении приняли участие Мурад Садыгов, директор Masdar в Азербайджане, Хаяла Нагиева, финансовый директор и член правления Azerbaijan Green Energy Company, Тасиано Кастодио, руководитель отдела устойчивого развития Rabobank Brazil, и Ирем Барзилай, руководитель отдела устойчивого финансирования Garanti BBVA. Стефани Столлмейстер также представила Отчет о климате и развитии Азербайджана, подчеркнув прогресс страны в достижении климатических целей.
Вторая панель, посвященная устойчивым финансовым продуктам, была модерирована Лейлой Гусейнли из IFC. Среди участников панели были Кирило Мухомедзянов (IFC), Нурлан Гаджиев (Visa Азербайджан), Ана Осадзе (Банк Грузии) и Фарид Абушов, председатель правления Unibank. Обсуждались вопросы разработки «зеленого» портфеля, выпусков зеленых и голубых облигаций, а также методы измерения экологических показателей.
Третья панель была посвящена инвестициям в зеленую инфраструктуру и модерировалась генеральным директором Unicapital Вугаром Намазовым. Основные темы включали предотвращение «зеленого отмывания» и использование технологических решений для повышения эффективности зеленых инвестиций. В дискуссии приняли участие Манас Гиждуаниев (Астанинский центр зеленого финансирования), Самра Талишинская-Аббасова (Unibank), Борис Джанджалия (IFC) и Руслан Халилов (Бакинская фондовая биржа).
Yelo Bank, активно поддерживая такие инициативы, способствует переходу Азербайджана к низкоуглеродной, устойчивой экономике. В рамках кампании «Зеленые сбережения» в честь каждого клиента, открывшего сберегательный счет в Yelo Bank до 31 октября 2024 года, будет посажено дерево.
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