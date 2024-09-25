USD 1.7000
EUR 1.8941
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Новость дня
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Абдулкеримов наживался на участниках войны

14:59 1594

В Насиминском районе задержан человек, совершавший мошенничество в отношении участников войны.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного отдела полиции, был задержан Ахмед Абдулкеримов, который мошенническим путем завладел деньгами отдельных граждан.

В ходе расследования установлено, что задержанный представлялся бывшим сотрудником одного из государственных учреждений и правозащитником, обманывая в основном участников войны, обещая им льготное жилье, автомобили, страховые выплаты и бессрочные пособия по инвалидности. В результате он завладел почти 60 тыс. манатов у жертв.

По данному факту в управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении Абдулкеримова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению суда.

Расследование продолжается.

Израиль атаковал командующего авиацией «Хезболлы»
Израиль атаковал командующего авиацией «Хезболлы» фото; обновлено 17:20
17:20 1915
«Чтобы помочь выиграть войну»: Байден объявил о выделении Украине $8 млрд
«Чтобы помочь выиграть войну»: Байден объявил о выделении Украине $8 млрд обновлено 17:10
17:10 3320
Азербайджан и Израиль подписали военный договор
Азербайджан и Израиль подписали военный договор
16:23 3067
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет» добавлено фото; обновлено 17:37
17:37 3741
Копи деньги на войну
Копи деньги на войну первый украинский фронт
12:16 3367
«Карабах» – Лондон – 1:18. Как будет сегодня?
«Карабах» – Лондон – 1:18. Как будет сегодня?
16:06 2200
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз комментарий по горячим следам
15:12 2340
После встречи Эрдогана с Пезешкианом Иран сдаст позиции Турции?
После встречи Эрдогана с Пезешкианом Иран сдаст позиции Турции? наша корреспонденция+комментарий Хасана Октая; все еще актуально
03:11 9826
Вражда между Ираном и «Талибаном»
Вражда между Ираном и «Талибаном» горячая тема
01:20 4480
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
25 сентября 2024, 21:05 11656
Нетаньяху отверг предложение США и Франции
Нетаньяху отверг предложение США и Франции обновлено 13:57
13:57 4290

ЭТО ВАЖНО

Израиль атаковал командующего авиацией «Хезболлы»
Израиль атаковал командующего авиацией «Хезболлы» фото; обновлено 17:20
17:20 1915
«Чтобы помочь выиграть войну»: Байден объявил о выделении Украине $8 млрд
«Чтобы помочь выиграть войну»: Байден объявил о выделении Украине $8 млрд обновлено 17:10
17:10 3320
Азербайджан и Израиль подписали военный договор
Азербайджан и Израиль подписали военный договор
16:23 3067
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет» добавлено фото; обновлено 17:37
17:37 3741
Копи деньги на войну
Копи деньги на войну первый украинский фронт
12:16 3367
«Карабах» – Лондон – 1:18. Как будет сегодня?
«Карабах» – Лондон – 1:18. Как будет сегодня?
16:06 2200
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз
Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз комментарий по горячим следам
15:12 2340
После встречи Эрдогана с Пезешкианом Иран сдаст позиции Турции?
После встречи Эрдогана с Пезешкианом Иран сдаст позиции Турции? наша корреспонденция+комментарий Хасана Октая; все еще актуально
03:11 9826
Вражда между Ираном и «Талибаном»
Вражда между Ираном и «Талибаном» горячая тема
01:20 4480
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
25 сентября 2024, 21:05 11656
Нетаньяху отверг предложение США и Франции
Нетаньяху отверг предложение США и Франции обновлено 13:57
13:57 4290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться