Абдулкеримов наживался на участниках войны

В Насиминском районе задержан человек, совершавший мошенничество в отношении участников войны.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного отдела полиции, был задержан Ахмед Абдулкеримов, который мошенническим путем завладел деньгами отдельных граждан.

В ходе расследования установлено, что задержанный представлялся бывшим сотрудником одного из государственных учреждений и правозащитником, обманывая в основном участников войны, обещая им льготное жилье, автомобили, страховые выплаты и бессрочные пособия по инвалидности. В результате он завладел почти 60 тыс. манатов у жертв.

По данному факту в управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении Абдулкеримова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению суда.

Расследование продолжается.