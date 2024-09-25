Стрелков не будет просить Путина о помиловании

«Единственный законный способ для меня попасть на войну — это отмена приговора по суду либо персональный акт помилования в отношении меня со стороны президента. При этом ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — сказал Стрелков в интервью RTVI.

Один из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), отбывающий четырехлетний срок за призывы к экстремизму, отказался просить президента РФ Владимира Путина о помиловании, чтобы отправиться на войну в Украину.

В начале сентября в письме из колонии он сообщил, что дважды писал заявления с просьбой отправить его на фронт, однако ему отказали. «Один раз — с мотивировкой «полковники нам не нужны». Даже статью в качестве мотива отказа не упоминали», — жаловался Стрелков.

В интервью RTVI Стрелков также заявил, что «СВО уже давно закончилась» и началась «свирепая и беспощадная война на уничтожение нашей родины». «Вопрос заключается только в том, закончится ли это перерастанием конфликта из регионального в общемировой или дело ограничится территорией бывшей Российской империи/СССР», — отметил он, добавив, что если Россия хочет победить в этой войне, необходимо провести новую мобилизацию.

Стрелкова задержали в июле 2023 года по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о призывах к экстремистской деятельности через интернет — ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса.