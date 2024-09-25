Саудиты играют на опережение. Нефтяные котировки полетели вниз

Саудовская Аравия готова отказаться от цели в $100 за нефть, чтобы вернуть себе долю рынка. Королевство готовится увеличить добычу с декабря, смирившись со снижением мировых цен. Когда пишутся эти строки, на международных биржах падают цены на нефть на экстренной новости о решении Саудовской Аравии. Она выбила ветер из парусов рынка сырой нефти, твердо нацелившегося на дальнейший рост цен. Нефтяные котировки полетели вниз. И хотя скептики говорят, что это не более чем спекулятивный процесс, но подобное развитие событий было полностью предсказуемо. И не только после того, как в среду, 25 сентября, стало известно, что власти Восточной и Западной Ливии наконец-то достигли соглашения о разделе нефтяных доходов, что сняло препятствия к появлению значительных объемов ливийской нефти на мировых рынках. Это скорее послужило триггером.

Причины такого решения неформального лидера OPEC+, Саудовской Аравии, гораздо глубже и длительнее по времени. Высокая цена – это, конечно, хорошо и прекрасно. Но это одновременно означает и то, что ее меньше будут покупать. И возникает дилемма – продать подороже, но меньше или дешевле, но больше. К тому же всегда может найтись тот, кто начнет демпинговать по цене, чтобы откусить себе ту долю рынка, на которой ты уже уютно устроился и считал своей. В результате твой доход все одно упадет, а Неом сам себя не выстроит, и VISION-2030 само себя не реализует. Поэтому очевидно, что стратегия на удержание цены объективно должна меняться на стратегию удержания доли рынка. И Саудовская Аравия решилась стать лидером этого процесса. Разговоры о необходимости этого шага в кулуарах OPEC+ и за его пределами шли давно. Но каждый раз находились более-менее убедительные причины его не совершать. Теперь это прошло, поскольку за время действия соглашения об ограничении добычи каждый член OPEC+ имел массу возможностей наблюдать, как его партнер по организации старается это соглашение обойти. Формально не увеличивая добычу, но отчаянно демпингуя по цене, чтобы откусить от уже распределенных долей рынка. Ситуация в чем-то напоминала конфликт «детей лейтенанта Шмидта» в классической советской книге «Золотой теленок», с той лишь разницей, что в книге шла речь о суммах мизерных, а в реалиях нефтетрединга – о больших, очень больших деньгах. Которые оседали в карманах совсем не тех людей, компаний, государств, которые их уже считали своими и даже спели раскассировать по различным «бюджетным статьям».