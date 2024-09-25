В Москве проходит Российско-азербайджанский научно-образовательный форум

25 сентября в Интеллектуальном центре МГУ – Фундаментальной библиотеке проходит первый российско-азербайджанский научно-образовательный форум, на котором выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, а также президент Союза ректоров России, ректор МГУ Виктор Садовничий.

В форуме принимают участие более 70 ректоров высших учебных заведений двух стран. На форуме с поздравительными речами и докладами выступили представители профильных государственных учреждений, академий наук Российской Федерации и Азербайджанской Республики.