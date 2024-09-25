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В Москве проходит Российско-азербайджанский научно-образовательный форум

15:15 795

25 сентября в Интеллектуальном центре МГУ – Фундаментальной библиотеке проходит первый российско-азербайджанский научно-образовательный форум, на котором выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, а также президент Союза ректоров России, ректор МГУ Виктор Садовничий.

В форуме принимают участие более 70 ректоров высших учебных заведений двух стран. На форуме с поздравительными речами и докладами выступили представители профильных государственных учреждений, академий наук Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Далее в рамках форума были проведены сессии и экспертные встречи, на которых обсуждались развитие прямых связей между высшими учебными и научными учреждениями Азербайджана и России, основные направления сотрудничества в области науки, возможности реализации сотрудничества между образовательными учреждениями и частный сектор и другие вопросы.

В рамках форума также состоялось заседание Российско-Азербайджанской ассоциации высших учебных заведений.

В рамках визита Фирудин Гурбанов также встретился с замминистра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским, замминистра просвещения Андреем Корнеевым. В рамках упомянутых встреч обсуждались текущая ситуация двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития.

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